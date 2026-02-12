Опубликована аудиозапись разговора Рамиза Мехтиева с иностранными спецслужбами

Как сообщалось ранее, в результате комплексных мер, принятых Службой Государственной Безопасности для предотвращения провокационно-деструктивных действий органов иностранных спецслужб против безопасности, национальных интересов и благ Азербайджана, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Мехтиев Рамиз Энвер оглу, Аббасов Аббас Айдын оглу, Керимли Али Амиргусейн оглу и другие совершили деяния, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В видеоматериале, приложенном к заявлению, также есть аудиозаписи разговора Рамиза Мехтиева с иностранными спецслужбами. Так, Рамиз Мехтиев заявляет на русском языке, что у него есть предложение по преобразованию системы государственного управления в Азербайджане.

Рамиз Мехтиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц, представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием "Предложения по реструктуризации системы государственного управления", содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года он направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО "Шарг-Гарб", владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

Этими деяниями Рамиз Мехтиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства вопреки интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Представляем вышеуказанные аудиозаписи: