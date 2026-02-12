Представлен дешевый монитор Xiaomi для игр и работы

Xiaomi представила обновленную версию 27-дюймового монитора A27Qi образца 2026 года. Устройство получило улучшенные характеристики по сравнению с предыдущим поколением, сохранив при этом позиционирование в среднем ценовом сегменте, сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монитор оснащается 28-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560х1440 пикселей и пиковой яркостью до 300 нит. Частота обновления увеличена до 120 Гц, благодаря чему устройство подойдет для офисной работы, потребления мультимедиа и игр. Показатель контрастности повышен до 1300:1.

Производитель также акцентирует внимание на качестве цветопередачи: заявлен охват 95% цветового пространства DCI-P3 и профессиональная калибровка с точностью Delta E < 1. Это позволяет позиционировать устройство как решение не только для повседневных задач, но и для работы с графикой.