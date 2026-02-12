Илон Маск анонсировал запуск X Money

Платежный сервис X Money выйдет в ограниченной внешней бета-версии в течение ближайших одного-двух месяцев.

Об этом сообщил Илон Маск во время презентации для сотрудников своей компании xAI, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Маска, сервис уже функционирует в рамках закрытого бета-тестирования внутри компании. Следующий этап - запуск внешней бета-версии с ограниченным доступом. После этого планируется полное открытие X Money для всех пользователей платформы X.

"Мы ожидаем, что в течение следующего месяца или двух начнем ограниченное внешнее бета-тестирование, а затем откроем сервис для всех пользователей X по всему миру. Это действительно должно стать местом хранения всех денежных средств, центральным источником всех финансовых транзакций. Мы уверены, что это будет революционно", - отметил Маск.

Он добавил, что сервис станет важным элементом в стратегии создания "приложения для всего". Несмотря на то, что среднемесячная аудитория X составляет около 600 млн пользователей, общее количество установок приложения превышает 1 миллиард.

Также Маск сообщил, что компания достигла нового рубежа, превысив 1 миллиард долларов регулярного годового дохода (ARR).

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается запуск отдельного приложения X Chat, которое позволит пользователям обмениваться сообщениями без необходимости входить в основной продукт. Маск уточнил, что X Chat будет поддерживать совместный доступ к рабочему столу и многопользовательские видеозвонки.

Ранее Илон Маск объединял компании SpaceX и xAI, создав корпорацию стоимостью 1,25 трлн долларов.