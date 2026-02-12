Президент Ильхам Алиев наградил ряд сотрудников Государственной налоговой службы

Награждены сотрудники Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии налоговой системы наградить следующих работников Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики:

медалью "Терегги"

Алиева Назима Кязым оглу

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 1-й степени

Аббасова Этибара Акиф оглу

Бадалову Зохру Алириза гызы

Гёзалова Зульфи Мамед оглу

Хазиеву Гульчохру Гаджигулу гызы

Гусейнова Алы Гусейнгулу оглу

Искендерова Насиба Али оглу

Мамедова Шахина Юсиф оглу

Рзаева Замина Вахид оглу

Сафарову Расмию Суджа гызы

медалью "За отличие на службе в налоговых органах" 3-й степени

Гасымлы Нурану Нуреддин гызы

Ганбарова Захида Паша оглу", - говорится в распоряжении.