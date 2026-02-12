Минобороны обратилось к близким молодых солдатов

В течение февраля встречи с молодыми солдатами будут проводиться только 15 и 22 числа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, на встречи будут допускаться только близкие родственники при предъявлении документа, удостоверяющего личность - родители, супруг(а), дети, дедушки и бабушки, а также родные и сводные (по отцу или матери) братья и сестры.

Отмечается, что в целях защиты здоровья личного состава запрещено приносить на встречи продукты питания и продовольственные товары.