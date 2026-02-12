https://news.day.az/society/1815729.html Минобороны обратилось к близким молодых солдатов В течение февраля встречи с молодыми солдатами будут проводиться только 15 и 22 числа.
Минобороны обратилось к близким молодых солдатов
В течение февраля встречи с молодыми солдатами будут проводиться только 15 и 22 числа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, на встречи будут допускаться только близкие родственники при предъявлении документа, удостоверяющего личность - родители, супруг(а), дети, дедушки и бабушки, а также родные и сводные (по отцу или матери) братья и сестры.
Отмечается, что в целях защиты здоровья личного состава запрещено приносить на встречи продукты питания и продовольственные товары.
