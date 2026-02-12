Грузовик опрокинулся в Масаллы

Президент Ильхам Алиев: Реализуется проект по прокладке фибероптического кабеля, который соединит нас с восточным побережьем Каспийского моря, и я надеюсь, что он будет завершен в этом году

11 февраля 18:45 (UTC+04), Официальная хроника 546