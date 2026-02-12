https://news.day.az/society/1815742.html Грузовик опрокинулся в Масаллы В Масаллы опрокинулся грузовой автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, происшествие произошло на новой магистрали Алят-Астара на территории Масаллинского района. Грузовик, следовавший из Астаринской таможни в направлении Баку, потерял управление и опрокинулся на обочину дороги.
Грузовик опрокинулся в Масаллы
В Масаллы опрокинулся грузовой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, происшествие произошло на новой магистрали Алят-Астара на территории Масаллинского района.
Грузовик, следовавший из Астаринской таможни в направлении Баку, потерял управление и опрокинулся на обочину дороги. По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая, обледеневшая дорога.
В результате ДТП пострадавших нет.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре