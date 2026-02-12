Грузовик опрокинулся в Масаллы

В Масаллы опрокинулся грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, происшествие произошло на новой магистрали Алят-Астара на территории Масаллинского района.

Грузовик, следовавший из Астаринской таможни в направлении Баку, потерял управление и опрокинулся на обочину дороги. По предварительным данным, причиной аварии стала скользкая, обледеневшая дорога.

В результате ДТП пострадавших нет.

По факту проводится расследование.