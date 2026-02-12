Проведены встречи представителей военных учебных заведений с учащимися

В рамках проекта "Наследники Победы" по инициативе Военной прокуратуры Азербайджанской Республики начато осуществление мероприятий по подготовке учащихся школ-интернатов к поступлению в специальные учебные заведения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

При участии представителей Национального университета обороны Министерства обороны, Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Специальной школы Государственной пограничной службы и Государственного экзаменационного центра проведены встречи с учащимися общеобразовательных школ-интернатов номер 1 и номер 2.

На встречах была предоставлена обстоятельная информация о военных учебных заведениях и продемонстрированы видеоролики, связанные с поступлением. Также был осуществлен прием и регистрация документов учащихся, желающих продолжить обучение в специальных учебных заведениях, и оказана помощь в обеспечении их необходимыми учебными материалами для подготовки к экзаменам.

Учащимся было сообщено, что внимание и забота Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой будут продолжаться и в период их обучения, а после окончания обучения они с гордостью будут служить в Вооруженных силах под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.