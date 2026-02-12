Команда Трампа действует на Южном Кавказе здраво и рационально

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Обструкция как инструмент в политике не может дать серьезный и долговременный эффект. Ее используют для маневров на краткосрочной дистанции. А в серьезной повестке должна быть четкая постановка вопросов, привязанность к главным целям и идеям, которые облагораживают среду.

В то время, как американская администрация во главе с Дональдом Трампом проявляет большой интерес к Южному Кавказу, в Армении, несомненно, в очередной раз осознали, что все время опаздывают за главными трендами. При этом Ереван старается делать вид, что все идет как надо и они никуда не торопятся. Хотя поторопиться следовало бы.

Безусловно, в международной политике всякое случается. Есть такой прием, как перебивание повестки. Именно это пытается делать сегодня американское армянство. Диаспора из кожи вон лезет, чтобы насолить Азербайджану, задержать или, если повезет, вообще остановить развитие нашей страны и американо-азербайджанское сближение. Но это бездарная позиция. Диаспоре пора уже понять, что если набирают темп развития обнадеживающие тренды, тут ничего не поделаешь. Тут надо просто вооружиться рациональностью, мудростью и осознать, что невозможно остановить неотвратимое. А развитие отношений Баку и Вашингтона - процесс неотвратимый.

Стремление людей к безопасности, взаимодействию и диалогу - это то, что больше всего сейчас востребовано. Не случайно азербайджанская дипломатия очень успешно пользуется такими инструментами большой дипломатии, как диалог, налаживание отношений, наведение мостов. Все это дает людям надежду, дает основания ждать еще более позитивных изменений.

Но диаспора не сдается. Она с завидным упорством продолжает попытки навязать американской администрации искусственную проблему, убедить, что приговоры армянским военным преступникам и главарям сепаратистского режима якобы незаконны, а сами преступники являются "военнопленными" и "христианскими мучениками". Хотя на самом деле эти люди совершили преступления против человечности, осуществляли этнические чистки, формировали атмосферу ненависти. Вспоминаются высказывания Роберта Кочаряна, который старался внушить армянскому народу и миру, что азербайджанцы и армяне якобы генетически несовместимы и не могут жить вместе. Эта теория - продукт больной фантазии, и очень жаль, что ее автор не находится рядом с теми, кто уже осужден в Баку.

Такие, как Кочарян, задержались в прошлом, не хотят осознавать реалии и двигаться в направлении будущего. Я бы сказал, что тут есть нечто психопатическое, не поддающееся осмыслению. И самое печальное, что эти лица считают, что находятся на правильной стороне истории.

Диаспорские организации армянства в Европе и Америке называют Никола Пашиняна предателем за то, что он выбился из общеармянского строя. Премьер-министр Армении развернулся в сторону здравого смысла и делает важные шаги, которые, впрочем, должен был начать делать сразу после окончания войны. С этими шагами Пашинян несколько опоздал, что создало проблемы ему самому и затянуло мирный процесс. После парламентских выборов 2021 года Пашинян должен был сразу же начать принимать меры против реваншистов. К сожалению, он этого не сделал и оказался под влиянием Макрона и других политиков, пытавшихся подогревать эскалацию в нашем регионе. Наши народы обречены жить бок о бок. И как им быть, когда недалекие политики, явно страдающие когнитивными изъянами, стараются тянуть свой народ назад, как это делают реваншисты в Армении?

Тем временем победитель, имевший абсолютное превосходство над агрессором, призывал к миру и взаимодействию. Никто не будет оспаривать, что мы имеем невиданный в истории случай, когда лидер страны-победительницы предложил побежденному соседу заключить мир и присоединиться к интеграционным проектам, созданным по инициативе азербайджанской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев - автор этих инициатив, в корне изменивших атмосферу между двумя странами.

Вэнс и другие члены команды Президента Дональда Трампа действуют здраво и рационально, показывая, что если есть малейшая возможность для облагораживания обстановки, ее надо использовать.

Не случайно Дональд Трамп обратил внимание на Южный Кавказ. Азербайджан создал здесь благоприятные условия для долгожданного мира. Тридцать лет регион страдал из-за пагубной политики Республики Армения. Азербайджан, невзирая на трудности периода оккупации, сумел реализовать несколько энергетических и транспортно-логистических проектов, Армения же, оставаясь в полной изоляции от международных проектов, пыталась делать вид, что ей все нипочем и последнее слово остается за ней. И просчиталась.

Мы видим, как Никол Пашинян сегодня пытается продвигать проект реальной, а не мифической Армении. Это очень непростая задача. Американской стороне реваншистская возня в Армении совершенно не нужна. На пресс-конференции в Баку после подписания Хартии о стратегическом сотрудничестве США и АР, Джей Ди Вэнс сказал, что нужно перевернуть страницу войны окончательно, чтобы в будущем не было никаких эксцессов. Он прав - зачем воевать, если можно торговать и выстраивать отношения?

Президент Ильхам Алиев тоже говорил о мире и сотрудничестве. Он заявил, что мы уже полгода живем в мире. Мы учимся жить в условиях мира, в который внесла вклад американская сторона. То есть мир - это то, над чем мы сейчас работаем.

Именно Азербайджан, страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию и разгромившая агрессора, сделала первый шаг, сняв ограничения на транзит грузов для Армении, начав поставки нефтепродуктов в эту страну.

Безопасность - это то, над чем надо работать постоянно. Потому что силы зла и разрушения не дремлют и делают свои грязные дела, чтобы сбить людей с правильного пути, навязать им фальшивые русла и сомнительные идеи, чтобы оторвать их от нормальной жизнедеятельности.

Визит Вэнса в Баку, подписанная Хартия и прозвучавшие в ходе визита заявления все расставили по своим местам. Людям, которые привязаны к здравым целям и идеям, дали возможность наблюдать торжество благоразумия. Те же, кто заплыл в океан абсурда, снова испытали шок. И так будет всегда. Настало время решительных шагов в сторону ясности и определенности, чтобы рассеялся туман хаоса.