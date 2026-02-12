Оман передал иранской стороне несколько сообщений от США

Власти Омана передали иранской стороне несколько сообщений от США после окончания первого раунда непрямых переговоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Письма мы американцам не отправляли, но друзья из Омана передали нам некоторые сообщения от США, которые мы изучим в Тегеране", - сказал он в эфире иранского государственного телевидения после визитов в Оман и Катар.

6 февраля в Омане прошел новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Ранее в Белом доме предупредили, что всерьез рассматривают возможность применения силы против исламской республики.