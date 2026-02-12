Эти пособия будут выплачиваться в полном объеме

Пособие по временной утрате трудоспособности теперь будет выплачиваться работникам в полном объеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом в интервью DOST TV сообщил заместитель начальника отдела политики социального страхования и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Эмиль Алиев.

По его словам, ранее пособие по временной утрате трудоспособности выплачивалось не в полном размере, поскольку действовали требования к страховому стажу. Так, при страховом стаже до 8 лет выплачивалось 60% пособия, при стаже от 8 до 12 лет - 80%, а при стаже свыше 12 лет, а также для отдельных категорий граждан -100%.

Эмиль Алиев отметил, что согласно новым изменениям, независимо от страхового стажа или статуса, размер пособия будет выплачиваться гражданам в полном объеме - 100%.