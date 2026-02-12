https://news.day.az/unusual/1815627.html Стало известно, когда крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Астероид 162882 имеет размер, близкий к километру.
Стало известно, когда крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли
Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Астероид 162882 имеет размер, близкий к километру. Он будет находиться на расстоянии в несколько миллионов километров от нашей планеты. При этом объект не представляет угрозы, он выделяется только размерами. Вероятность столкновения с Землей нулевая, объяснили ученые.
Астероид является самым крупным из всех пролетавших в радиусе 7,5 миллиона километров за последний год.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре