В Шанхае образовалась гигантская дыра на дороге

В Шанхае образовалась огромная дыра прямо на месте проезжей части. Согласно информации, опубликованной китайскими СМИ, инцидент может быть связан с близлежащими строительными работами, передает Day.Az.
