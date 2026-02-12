В Сабирабаде 11-летний ребёнок скончался от пищевого отравления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, минувшей ночью с подозрением на пищевое отравление в Ширванскую больницу обратились четыре члена одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района.

После промывания желудка их отпустили домой. Однако состояние 11-летнего Гусейна Джафарова (2015 года рождения) ухудшилось, и его вновь доставили в больницу. По информации медучреждения, сегодня около 15:00 у ребенка была зафиксирована смерть до прибытия врача.

По предварительным данным, причиной отравления семьи, предположительно, стали консервированные овощи.

По факту проводится расследование.