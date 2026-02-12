https://news.day.az/society/1815717.html Четверо членов семьи отравились в Сабирабаде: 11-летний мальчик скончался В Сабирабаде 11-летний ребёнок скончался от пищевого отравления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, минувшей ночью с подозрением на пищевое отравление в Ширванскую больницу обратились четыре члена одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района. После промывания желудка их отпустили домой.
Четверо членов семьи отравились в Сабирабаде: 11-летний мальчик скончался
В Сабирабаде 11-летний ребёнок скончался от пищевого отравления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, минувшей ночью с подозрением на пищевое отравление в Ширванскую больницу обратились четыре члена одной семьи - жители села Сараханбейли Сабирабадского района.
После промывания желудка их отпустили домой. Однако состояние 11-летнего Гусейна Джафарова (2015 года рождения) ухудшилось, и его вновь доставили в больницу. По информации медучреждения, сегодня около 15:00 у ребенка была зафиксирована смерть до прибытия врача.
По предварительным данным, причиной отравления семьи, предположительно, стали консервированные овощи.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре