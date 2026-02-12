Проблемы с тестированием отложили релиз новых функций Siri

Apple снова откладывает запуск обновленной версии голосового ассистента Siri с использованием ИИ Google Gemini.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Изначально новые функции планировалось представить с обновлением iOS 26.4 в марте 2026 года. Однако в ходе тестирования были выявлены проблемы со стабильностью работы ассистента. Теперь часть возможностей будет доступна в мае, а некоторые - в сентябре 2026 года.

Среди обнаруженных недоработок - ошибки в обработке запросов, задержки в ответах и перебивание пользователя во время диалога. Также откладывается внедрение расширенного доступа Siri к персональным данным и более сложных сценариев голосового управления внутри приложений.

Масштабное обновление Siri с ИИ было анонсировано Apple в 2024 году. С тех пор сроки релиза несколько раз менялись, и теперь весна 2026 года остается ориентиром для полноценного запуска. Ожидается, что ближайшая версия iOS 26.4 Beta не будет содержать значительных изменений в этом направлении.