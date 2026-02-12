https://news.day.az/politics/1815767.html Баку и Москва обсуждают дальнейшее сотрудничество Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД России. Сообщается, что в ходе встречи был обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Баку и Москва обсуждают дальнейшее сотрудничество
Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.
Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД России.
Сообщается, что в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.
Были рассмотрены графики предстоящих политических контактов, а также обсуждены ряд региональных и международных тем.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре