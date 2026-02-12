Баку и Москва обсуждают дальнейшее сотрудничество

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным.

Как передает Day.Az, об этом сообщил МИД России.

Сообщается, что в ходе встречи был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года.

Были рассмотрены графики предстоящих политических контактов, а также обсуждены ряд региональных и международных тем.