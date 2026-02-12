https://news.day.az/world/1815774.html Глава британской госслужбы объявил об отставке Глава государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Великобритании Крис Уормолд покидает свой пост. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в распространенном заявлении Уормолда, под руководством которого находился штат численностью 500 тыс. чиновников.
Глава государственной гражданской службы и секретарь кабинета министров Великобритании Крис Уормолд покидает свой пост.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в распространенном заявлении Уормолда, под руководством которого находился штат численностью 500 тыс. чиновников.
"Для меня было честью и привилегией служить на государственной службе в течение последних 35 лет и особой честью - возглавлять ее в качестве секретаря кабинета министров", - отмечается в заявлении Уормолда.
Как ранее сообщали британские СМИ, причиной решения Уормолда покинуть свой пост стали разногласия с премьер-министром Киром Стармером.
