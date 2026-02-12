Пожар в жилом доме в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило сообщение МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрических счетчиках, установленных в лестничной клетке на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, было в кратчайшие сроки ликвидировано, не допустив его распространения, в том числе на квартиры.

В результате пожара сгорели 10 электрических счетчиков и защитные автоматы.

Пожарными были спасены три человека, в том числе двое несовершеннолетних, оказавшиеся в беспомощном состоянии в квартирах, подвергшихся воздействию дыма. В целях обеспечения безопасности жители дома были эвакуированы.

Квартиры и жилой дом в целом были защищены от огня.