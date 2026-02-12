Предательство с расчетом: как Мехтиев и его сеть играли против государства

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Семнадцать миллионов манатов. Почти миллион на уличную мобилизацию. Письмо о новой системе управления, написанное на иностранном языке и отправленное адресатам за пределами страны. Переговоры о стратегической переориентации государства в обмен на поддержку захвата власти. Это уже не интрига. Это попытка демонтажа суверенитета.

Служба государственной безопасности Азербайджана обнародовала фрагмент телефонного разговора Рамиза Мехтиева с иностранными спецслужбами. Тон деловой. Суть предельно конкретна: кому передать подготовленное письмо о "изменениях в системе государственного управления". Не о корректировке законодательства. О модели власти после переворота. Идет поиск канала. Поиск куратора. Поиск гарантии.

Разве так обсуждают внутренние реформы? Или так координируют политическую операцию с внешним центром?

По данным следствия, сеть, в которую входили Рамиз Мехтиев, Аббас Аббасов, Али Керимли, Фуад Гахраманлы и другие фигуры, действовала в соответствии с диктатом иностранных специальных служб. Ключевое слово - диктат.

Мехтиев, согласно материалам дела, не просто участвовал. Он связывал азербайджанский контур с иностранным. Он руководил сетью, обеспечивал сопряжение. Человек, десятилетиями находившийся в центре государственного управления, выступал координатором. Это не рядовой активист. Это носитель институциональной памяти.

Именно поэтому обвинения звучат столь жестко. Статья 274 - государственная измена. Статья 278.1 - насильственный захват власти и изменение конституционного строя. Это высшая степень правовой оценки. Это констатация угрозы самому фундаменту государственности.

Посмотрим на хронологию. В 2012 году регистрируется организация под названием "Союз азербайджанских организаций России", известная как "Союз миллиардеров". Формально - общественная структура. Фактически, как утверждает следствие, инструмент вмешательства в политические процессы Азербайджана. Соучредители - Аббас Аббасов и Рустам Ибрагимбеков. Далее - создание "Национального совета демократических сил", выдвижение иностранного гражданина кандидатом в президенты в 2013 году.

Что это, если не попытка внешнего влияния на высший государственный пост?

Финансовая составляющая раскрывает масштаб. 933 828,40 маната направлены на привлечение людей из регионов для участия в массовых беспорядках во время выборов. Почти миллион. Средства проходили через партийные каналы. Деньги, как утверждается, поступали в том числе от Мехтиева и Аббасова. Это уже не идеологический спор. Это ресурсная операция.

Технические доказательства, приложенные к делу, фиксируют указания членам "Союза миллиардеров" направить в Азербайджан подконтрольных им граждан для участия в протестных мероприятиях. Каждому поручалось обеспечить мобилизацию родственников и близких. Организованная сеть. Четкая иерархия. Инструкции.

Разве так действует стихийная оппозиция? Нет. Так действует структура, работающая по плану.

Особенно показателен эпизод с секретным письмом 2013 года, адресованным руководству иностранного государства. В нем - просьба поддержать деятельность "Национального совета" и оказать давление на Азербайджан для проведения "реформ" по образцу той страны. То есть внутренние изменения должны были инициироваться под внешним нажимом.

Это уже не внутренняя дискуссия о развитии. Это проект внешнего кураторства.

Далее - переговоры псевдополитического миньона Ганимата Зайидова с представителями иностранных специальных служб от имени опрокинутого историей Али Керимли. Просьба задействовать организационные и специальные возможности для обеспечения прихода к власти. Обещание стратегических интересов. Договоренность о постепенном вступлении Азербайджана в Организацию Договора о Коллективной Безопасности в случае победы.

Вот где раскрывается стратегическая глубина замысла. Речь шла не просто о смене кабинетов. Речь шла о смене геополитической ориентации. Азербайджан - узловая точка Южного Кавказа, энергетический коридор в Европу, баланс интересов России, Турции, Ирана, Европейского союза. Любая трансформация внешнеполитического вектора автоматически меняет расклад сил.

Именно поэтому ставка была высокой. Именно поэтому задействовались внешние инструменты.

Вернемся к июлю 2020 года. Марш в поддержку армии. Общество консолидировано. Эмоция - национальная. И в эту ночь Али Керимли дает указание внедриться в колонны, заменить патриотические лозунги провокационными, создать хаос, захватить здания парламента и телевидения, объявить о смене власти через эфир.

Это уже не политика, а технология переворота. В момент внешней угрозы - попытка внутреннего слома.

Перед Отечественной войной, как следует из материалов, сеть работала над формированием в общественном сознании образа неизбежного поражения Азербайджана. Сценарий сокрушительного удара. Тезис о проигрыше. Психологическая операция. Деморализация до начала боевых действий.

Зачем? Чтобы в случае первых трудностей общество оказалось в состоянии паники. Чтобы внутренняя нестабильность усилила внешнее давление. Чтобы кризис стал управляемым.

Мехтиев, по версии следствия, систематически подталкивал радикальную оппозицию к активизации. Поддерживал состояние напряженности. Стремился удерживать страну в режиме внутренней турбулентности. Параллельно координировалась так называемая "нецензурная", оголтелая, состоящая из скорбных умом, безнравственных "блогеров-гопников" оппозиция за рубежом - зоологическая агрессия, потоки обвинений и оскорблений, прямые призывы к свержению власти. Информационный фронт дополнял политический.

Теперь - о 2025 годе. 27 сентября Мехтиев через помощника передает зиц-председателю ПНФА Али Керимли письменный материал под названием "Предложения по реструктуризации системы государственного управления". Документ подготовлен на русском языке. Содержит, по данным следствия, секретные планы и направления действий против государственной власти. 3 октября окончательная редакция отправляется через подконтрольную структуру высокопоставленным представителям российском спецслужбы. Отправка технически зафиксирована.

И параллельно - обналичка более 17 миллионов манатов до 13 октября 2025 года. Крупная сумма. Это бюджет операции, финансовая подушка для кризиса.

В международной практике подобные схемы известны. Часть внутренней элиты, утратив влияние, ищет внешнюю опору. Вспомним Балканы девяностых. Вспомним постсоветские цветные революции. В каждом случае находились внутренние проводники, готовые обменять стратегическую автономию на личный реванш.

Но цена всегда одна - потеря субъектности государства.

Факты предательства, последовательной враждебной деятельности против государства, против народа, против независимости и конституционного строя получают документальное подтверждение. Лица, находящиеся за пределами страны, объявлены в розыск. Суд избрал меру пресечения заочно.

Расследование продолжается, но главный вопрос, который остается висеть в воздухе: сколько еще скрытых связей всплывет по мере раскрытия материалов? Потому что если конструкция была столь системной, то ее корни могут оказаться глубже, чем многим хотелось бы верить.

За сухими формулировками уголовных статей и протоколов скрывается куда более тревожная реальность. Речь идет не просто о группе политических фигур, вступивших в сговор. Речь идет о попытке выстроить параллельный центр принятия решений, способный в критический момент перехватить управление государством. Это уже уровень стратегической диверсии.

Вся логика действий, описанная в материалах дела, подчинена одной цели - создать управляемый кризис. Не стихийный взрыв, а именно управляемый. Сначала информационная подготовка. Затем финансовая подпитка. Затем организационная мобилизация. Затем внешняя поддержка. И, наконец, силовой или квазисиловой перелом.

Вернемся к фигуре Мехтиева. Человек, обладавший уникальным знанием системы, выступает координатором сети, ориентированной на внешний центр. Это не просто политический разворот. Это разрыв с принципом государственности. Когда носитель институциональной памяти начинает работать против самой институции, это уже не конфликт элит. Это попытка внутреннего подрыва.

Важно понимать: если обвинения будут доказаны, речь идет не о борьбе за власть в привычном политическом смысле. Речь идет о попытке подменить источник легитимности. Вместо воли граждан - поддержка внешнего центра. Вместо конституционной процедуры - сценарий давления и хаоса. Вместо стратегической автономии - обязательства перед иностранными структурами.

Это и есть демонтаж суверенитета.

Суд огласит приговор. Сухо. По статьям. С номерами пунктов и ссылками на кодекс. Но моральный приговор уже звучит громче любого судебного вердикта - и он беспощаден.

Если факты подтвердятся, перед нами не "оппозиционные деятели". Перед нами отшепенцы от государственности. Люди, которые решили, что страну можно сдать в аренду, если хорошо заплатят. Моральные уроды, торгующие суверенитетом, как перекупщики на базаре. Политические проститутки, готовые обслуживать чужую стратегию в обмен на фантом власти.

Рамиз Мехтиев - не растерянный пенсионер, не наивный идеалист. Аппаратный тяжеловес, десятилетиями сидевший в центре системы. Видел, как строится вертикаль. Знал, где проходят нервные узлы государства. Понимал цену стабильности. И если следствие право, именно этот человек связал внутреннюю сеть с внешними кураторами. Сделал выбор сознательно.

Аббас Аббасов - деньги, каналы, ресурсы. "Союз миллиардеров" звучит почти респектабельно. По сути - прокачка финансов под политическую диверсию. Почти миллион манатов на мобилизацию толпы. Людей свозить, картинку создать, шум поднять, хаос разогреть. Не гражданская активность - оплаченный балаган. Подрыв под видом протеста.

Али Керимли - вечный радикал, хронический неудачник с манией величия. Десятилетиями не способный завоевать большинство, но, по версии обвинения, готовый просить "организационные и специальные возможности" у иностранных структур ради прихода к власти. Обещать стратегические уступки. Обсуждать изменение внешнеполитического курса. Готовность перекроить судьбу страны ради личного реванша. Амбиции - до небес. Политический вес - пыль. Ответственность - ноль.

Фуад Гахраманлы - политический дегенерат в чистом виде. Не стратег. Не лидер. Исполнитель грязных поручений. Человек, который, если верить материалам дела, был готов по команде встраиваться в толпу, провоцировать, разогревать, доводить ситуацию до срыва. Ни масштаба, ни глубины, ни элементарного чувства ответственности. Зато готовность работать на разлом. Таких используют как тараны - и выбрасывают.

Ганимат Зайидов - морально опущенный переговорщик без тормозов. Если обвинения подтвердятся, он обращался к иностранным спецслужбам с просьбой обеспечить приход к власти. Обещал стратегические бонусы. Готов был обсуждать геополитические развороты страны, будто речь идет о смене вывески в лавке. Не государственный деятель. Мелкий политический маклер с амбициями, превышающими масштаб личности.

Вся компания - как конструктор. Один - аппаратный интриган. Другой - денежный посредник. Третий - радикальный неудачник. Четвертый - уличный провокатор. Пятый - закулисный проситель. Все разные. Суть одна - власть любой ценой.

Перед нами не оппозиция, а гоп-кампания авантюристов, готовых лечь под чужую стратегию ради личного реванша. Суверенитет для подлецов - не принцип, а разменная карта.

История не прощает подобных игр. Особенно когда на кон ставят независимость. И если мозаика сложится полностью, в памяти останется не их пафос, не их лозунги, а простая, беспощадная формула: существа, которые решили, что государство - их личный актив. Просчитались.