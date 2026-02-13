https://news.day.az/world/1815783.html Украина получит вооружение на $35 млрд Контактная группа по поставкам оружия Киеву взяла на себя обязательства по военной поддержке Украины на $35 млрд. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил в Брюсселе на заседании группы. Его заявления на пресс-конференции транслируются на сайте НАТО.
"Я могу подтвердить, что сегодня контактная группа взяла обязательства в общей сложности на $35 млрд по новой военной помощи для Украины", - сообщил Хили.
Россия последовательно заявляла, что наращивание военной помощи Украине ведет к затягиванию кризиса и делает поставщиков вооружений соучастниками чудовищных военных преступлений.
