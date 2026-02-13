https://news.day.az/world/1815785.html Трамп анонсировал визит в Китай Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении посетить Китай в апреле, подчеркнув, что председатель КНР Си Цзиньпин совершит ответный визит в США позже в этом году. Как передает Day.Az, об этом он сообщил во время беседы с представителями СМИ в Белом доме. "Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого.
"Я собираюсь навестить президента Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет к нам позже в этом году, и я тоже очень этого жду", - сказал Трамп.
Президент США добавил, что американо-китайские отношения, а также его личные отношения с китайским лидером в настоящее время находятся в отличном состоянии.
