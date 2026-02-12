Искусственный интеллект и цифровизация являются стратегическим приоритетом Азербайджана

Проведенное 11 февраля 2026 года под председательством Президента Ильхама Алиева совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана", можно расценить как анонс качественно нового этапа в стратегии развития страны.

Об этом сказал Day.Az политолог Азер Гараев.

Он отметил, что цифровизация больше не является вопросом технологической модернизации, она стала ключевым фактором, определяющим экономическую мощь, эффективность управления и геополитический вес государств. "Внедрение искусственного интеллекта, создание центров обработки данных, интеграция цифровых платформ и вопросы кибербезопасности сегодня находятся в центре глобальной конкуренции. Именно с этой точки зрения повестка дня заседания должна быть расценена не только как обсуждение технических новшеств, но и как определение контуров будущей модели развития Азербайджана. Обозначение главой государства цифровизации и искусственного интеллекта в качестве ключевых факторов, определяющих будущее развитие Азербайджана, демонстрирует намерение страны сделать цифровую трансформацию центральным компонентом национальной модели развития, определив стратегические приоритеты", - сказал политолог.

А. Гараев подчеркнул, что процессы, происходящие в мире, уже превратили технологическое превосходство в фактор стратегической мощи стран, а отставание в этой сфере означает ослабление темпов развития. "Именно с этой точки зрения объявление цифровой трансформации приоритетом не является случайным - это адекватный ответ на глобальные вызовы. Слова Президента Ильхама Алиева на совещании о том, что существующие транспортные и энергетические коридоры являются не только физической инфраструктурой, но и основной платформой региональных цифровых связей, наглядно отражают стратегию Азербайджана по укреплению роли страны в качестве регионального цифрового хаба за счет усиления информационных потоков между Востоком и Западом. Интеграция волоконно-оптического кабеля в существующие транзитные линии обеспечит превращение Азербайджана в стратегический информационный центр между восточным и западным рынками. Как отметил на совещании глава государства, эта инициатива послужит как ускорению региональной цифровой интеграции, так и укреплению геополитического положения страны. Этот проект обеспечит Азербайджану более активную роль в глобальном потоке информации и позволит на максимальном уровне защитить информационную безопасность", - сказал политолог.

По его словам, параллельные стратегические партнерства являются гарантией уникального геополитического баланса Азербайджана и создают условия для расширения возможностей международного сотрудничества как в экономической, так и в цифровой сферах. "Это играет важную роль не только в экономической и инвестиционной сферах, но и в развитии цифровой инфраструктуры. Подписанные документы с европейскими странами и Китаем, Хартия о стратегическом партнерстве с США расширяют возможности Азербайджана для глобального технологического сотрудничества. Этот уникальный баланс дает стране как конкурентное преимущество, так и возможность обеспечить реализацию проектов в соответствии с международными стандартами", - сказал политолог.

Он подчеркнул, что слова Президента Азербайджана на совещании о централизации государственных услуг через единую платформу следует рассматривать как стратегический шаг, который не только повысит эффективность управления, но и обеспечит прозрачное предоставление услуг гражданам. Предоставление всех услуг по принципу "единого окна" через систему "MyGov" оптимизирует управление, повышает удовлетворенность граждан и обеспечивает прозрачность процессов. Скоординированная интеграция различных существующих платформ уже является приоритетом, и это основной механизм, обеспечивающий институциональную устойчивость цифрового управления. Быстрое внедрение этой единой системы важно для того, чтобы каждый гражданин получал услуги одного и того же стандарта и качества.

А. Гараев отметил, что сказанное главой государства о том, что цифровое развитие не ограничивается технологиями, что необходимы серьезные реформы в сфере подготовки кадров и образования, отражает цель обеспечения долгосрочной устойчивости страны и готовности будущих поколений к цифровой трансформации. "Развитие специальностей по искусственному интеллекту и цифровым технологиям в высших учебных заведениях, повышение профессионализма студентов, направляемых за рубеж по государственной линии, являются залогом долгосрочной устойчивости. Важность предоставления первичных цифровых знаний в учебных программах средней школы служит формированию у подрастающего поколения инновационного мышления и адаптации страны к цифровой трансформации", - сказал политолог.

По его словам, представление Президентом Ильхамом Алиевым внедрения искусственного интеллекта в государственное управление как качественно нового этапа отражает стратегический подход, направленный на формирование процессов принятия решений на более аналитической, гибкой и ориентированной на результат основе. "Инструменты искусственного интеллекта делают процессы принятия решений более гибкими и аналитическими, позволяя эффективно распределять ресурсы, оптимизировать процессы и минимизировать субъективные факторы. Эта система должна широко применяться не только в стратегических решениях высокого уровня, но и для эффективности повседневной административной деятельности. Такой подход повысит эффективность управления и качество государственных услуг", - сказал политолог.

Как отметил А. Гараев, то, что глава государства на совещании представил сферу кибербезопасности как приоритет в стратегии цифрового развития Азербайджана, свидетельствует о том, что на фоне растущих глобальных киберрисков защита национального цифрового суверенитета и информационной безопасности стала неотъемлемой частью государственной политики. Такой подход имеет решающее значение с точки зрения сохранения цифровой независимости Азербайджана и обеспечения информационной безопасности. По мнению политолога, систематизация всех этих направлений в рамках единого плана действий придаст институциональный и стратегический импульс цифровой трансформации Азербайджана. Это формирует реальную основу для превращения страны в один из центров цифровой экосистемы как в региональном, так и в глобальном масштабе.