Древний город Ордубад включён в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO

9-13 февраля 2026 года в городе Ташкент (Узбекистан) проходит 13-я сессия Комитета по наследию исламского мира Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO). В рамках сессии 11 февраля было принято решение о включении "Ордубадского историко-архитектурного заповедника" в Предварительный список наследия исламского мира ICESCO.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана

Следует отметить, что Ордубад, объявленный историко-архитектурным заповедником ещё в 1977 году, 24 октября 2001 года был внесён в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В целях более эффективной охраны, популяризации и совершенствования системы управления памятниками, расположенными на территории города, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 февраля 2024 года был создан Государственный историко-культурный заповедник "Ордубад".

Название Ордубада, который общенациональный лидер Гейдар Алиев называл "жемчужиной Азербайджана", впервые встречается в письменных источниках V века.

Ордубад - один из древнейших городов Азербайджана с богатейшим историко-культурным наследием. В начале XVII века здесь были возведены Джума-мечеть, медресе, крытый рынок, бани и караван-сараи; сформировались кварталы Анбарас, Курдатал, Учтурленги, Мингис и Саршехер, ансамбль площади Арасат, а вокруг трёх городских площадей - комплекс крытых базаров. В этот же период была создана кяхризная система, являвшаяся основой водоснабжения города. Уличная сеть Ордубада радиально расходится от центральной площади, где расположена Джума-мечеть, образуя историческую планировочную структуру кварталов. Мечети Джума, Анбарас, Саршехер, Дильбер и Текеши, построенные в XVII-XVIII веках, и поныне сохраняют своё историческое и культурное значение.

Включение древнего Ордубада в Предварительный список ICESCO имеет особое значение и как весомый вклад в объявленный в Азербайджане "Год градостроительства и архитектуры".

На следующем этапе министерством культуры Азербайджана будут продолжены работы по включению номинации в Основной список наследия исламского мира ICESCO.