Пентагон готовит вторую авианосную ударную группу против Ирана

Пентагон рассматривает возможность отправки второй авианосной ударной группы на Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По информации издания, американские военные готовятся к возможной операции против Ирана.

Источники WSJ уточнили, что президент США Дональд Трамп еще не дал официального приказа о развертывании, и планы могут быть изменены. Авианосец USS George H.W. Bush завершает учения у берегов Вирджинии и, в случае подтверждения развертывания, присоединится к уже находящемуся в регионе USS Abraham Lincoln.

Один из чиновников отметил, что развертывание может состояться через две недели, в то время как другой источник сообщил, что приказ может быть отдан в ближайшие часы.