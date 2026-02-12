Обсуждено экономическое сотрудничество Азербайджана с Израилем и США

Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с делегацией во главе с председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

На встрече была представлена информация об экономических показателях, бизнес- и инвестиционном потенциале Азербайджана, энергетических и транспортных маршрутах, инициатором и участником которых является страна. Было отмечено, что Азербайджан, превращая свое стратегическое географическое положение в реальные возможности, создает благоприятную среду для бизнеса с помощью экономических зон, налоговых льгот и модернизированной таможенной системы. Приоритетными направлениями инвестиций являются возобновляемая энергетика, цифровизация, инновации и "зеленые" технологии, транспортно-транзитные перевозки, логистика и сектора производства с высокой добавленной стоимостью.

Подчеркивалось, что Азербайджан выступает надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности региона. Стратегическая роль Азербайджана, связывающего Каспийский регион с международными рынками посредством диверсифицированной системы нефте- и газопроводов, открывает широкие возможности для укрепления региональных связей. Азербайджан благодаря масштабным инвестициям в современную транспортную инфраструктуру стал важным транспортно-логистическим центром Евразии. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Бакинский судостроительный завод, современные логистические и грузовые авиатерминалы, девять международных аэропортов и модернизированная сеть автомагистралей еще больше укрепляют роль страны в региональных и глобальных цепочках поставок.

В ходе встречи была представлена ​​информация о текущем состоянии экономического сотрудничества Азербайджана с Израилем и США. Обсуждались вопросы укрепления партнерских отношений с этими странами.