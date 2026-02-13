США могут инвестировать в Армению свыше $13 млрд

Армения ожидает от США инвестиций на сумму более 13 млрд долларов, что составляет примерно половину ВВП страны.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

В материале отмечается, что 9 млрд долларов инвестиций будут направлены на партнёрство в сфере гражданской ядерной энергетики, и, вероятно, ядерный объект "Мецамор" будет заменён другим предприятием.