США могут инвестировать в Армению свыше $13 млрд

Армения ожидает от США инвестиций на сумму более 13 млрд долларов, что составляет примерно половину ВВП страны.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
В материале отмечается, что 9 млрд долларов инвестиций будут направлены на партнёрство в сфере гражданской ядерной энергетики, и, вероятно, ядерный объект "Мецамор" будет заменён другим предприятием.
