США пообещали Украине вооружение на $12-15 млрд
США пообещали поставить Украине в 2026 году вооружения, которых нет ни у каких других стран НАТО, не менее чем на $12-15 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по поставкам вооружений Украины.
"США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства на $12-15 млрд, речь идет о критических системах, которые могут поставить только США", - заявил Рютте, отвечая на вопрос о способности НАТО обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны.
