Снежная радость детей в Кяльбаджаре

В освобожденном от оккупации и заново отстроенном Кяльбаджаре многоснежная зима создала чарующие пейзажи. Красота покрытых снегом величественных гор восхищает. Но, наверное, больше всех снегу радуются юные жители этого горного края.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дети семей, вернувшихся спустя годы на земли предков, в снежном Кяльбаджаре в полной мере переживают радость зимы. Малыши играют в снежки, катаются на санках, наслаждаются беззаботными мгновениями. Во дворах новых жилых массивов, оснащенных современной инфраструктурой, созданы все условия для безопасного досуга.

Раздающийся эхом в величественных горах Кяльбаджара детский смех является самым ярким показателем возрождения этих земель.