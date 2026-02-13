Энергетическое оборудование, направленное Азербайджаном, передано городу Ирпень

Энергетическое оборудование, направленное гражданами и компаниями Азербайджана для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, передано городу Ирпень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии передачи энергетического оборудования приняли участие посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, председатель Киевской областной военной администрации Микола Калашник, посол Украины в нашей стране Юрий Гусев. На мероприятии было сообщено, что на этот раз Азербайджаном направлены 17 различных энергетических генераторов, 4 портативные энергетические системы и 3 отопительные установки. Было отмечено, что данная помощь является еще одним ярким примером подлинной солидарности и братской поддержки в трудный для Украины период. Данное энергетическое оборудование в основном будет передано в пользование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что в городе Киеве с начала января в связи с энергетическим кризисом введено чрезвычайное положение. На сегодня Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму около 45 млн долларов.