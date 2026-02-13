К пенсиям этих лиц начисляется надбавка в 300 процентов

В законодательстве Азербайджана определены условия, при которых военнослужащие имеют право на пенсию за выслугу лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, право на пенсию за выслугу лет имеют:

военнослужащие, прослужившие до увольнения 20 и более календарных лет на военной службе или в соответствующих органах;

лица, уволенные по возрасту, имеющие 25 и более календарных лет общего трудового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляют военная служба или служба в органах;

лица, уволенные по болезни, ограниченной пригодности к службе либо в связи с сокращением штатов и достигшие на день увольнения 45 лет, имеющие 25 и более календарных лет общего трудового стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев приходится на военную службу или службу в органах;

военнослужащие, имеющие 15 лет стажа военной службы или службы в органах и участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в зоне переселения.

Размеры пенсий за выслугу лет устанавливаются следующим образом:

- военнослужащим с 20 и более годами службы - 50 % соответствующего денежного довольствия за 20 лет службы, а уволенным по возрасту или болезни по заключению военно-врачебной комиссии - 55 %; за каждый год службы свыше 20 лет дополнительно начисляется 3 % соответствующего денежного довольствия;

- лицам, уволенным по возрасту, имеющим 25 и более лет общего стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев - военная служба или служба в органах, - 50 % денежного довольствия и по 1 % за каждый год службы сверх 25 лет;

- лицам, уволенным по болезни, ограниченной годности или в связи с сокращением штатов и достигшим 45 лет при наличии 25 и более лет общего стажа, из которых не менее 12 лет 6 месяцев - служба, - 55 % денежного довольствия и по 1 % за каждый год службы сверх 25 лет;

- военнослужащим, имеющим 15 лет службы и участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - 50 % денежного довольствия и по 3 % за каждый год службы свыше 15 лет.

Максимальный размер пенсии, рассчитанной по этим правилам, не может превышать сумму денежного довольствия, взятого за основу при ее назначении.

Минимальный размер пенсии за 20 и более лет военной службы или службы в органах устанавливается в размере 150 % минимальной заработной платы, определенной законодательством Азербайджана.

К пенсиям военнослужащих за выслугу лет (включая минимальные) начисляются следующие надбавки:

- неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи, которым полагается пенсия по случаю потери кормильца, - по 50 % минимальной пенсии по возрасту за каждого такого члена семьи (надбавка выплачивается только за членов семьи, не получающих трудовую или социальную пенсию; если лицо имеет право и на социальную пенсию, и на надбавку, по выбору пенсионера назначается одно из этих пособий);

- одиноким пенсионерам, достигшим 75 лет, - 50 % минимальной пенсии по возрасту за уход;

- инвалидам и участникам войны:

- инвалидам I группы - 300 % минимальной пенсии по возрасту;

- инвалидам II группы - 250 % минимальной пенсии по возрасту;

- инвалидам III группы - 150 % минимальной пенсии по возрасту (эти три вида надбавок могут начисляться одновременно);

- участникам войны из числа военнослужащих, служивших в составе действующей армии, партизанских отрядах и участвовавших в боевых действиях при выполнении интернационального долга, - 100 % минимальной пенсии по возрасту.

В соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении военнослужащих" порядок исчисления выслуги лет для назначения пенсии определяется соответствующим органом исполнительной власти.

Один год службы военнослужащих, участвующих в боевых действиях в условиях боевой обстановки, засчитывается как два года службы. Такое исчисление применяется на основании решения соответствующего органа исполнительной власти, в котором должен быть указан период, в течение которого действовали условия боевой обстановки.