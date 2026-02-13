В настоящее время в Азербайджане проживают 5 147 граждан, родившихся 29 февраля.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Milli.Az сообщили в Министерстве юстиции.

По данным министерства, из них 1 359 человек - в возрасте до 17 лет, 413 - в возрасте 18-25 лет, 681 - 26-35 лет, 1 653 - 36-55 лет, и 1 041 человек - старше 55 лет.

Отметим, что Земле требуется 365,2422 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца. В западном календаре, введенном в XVI веке, год был установлен равным 365 дням. Оставшиеся 0,2422 дня - это 5 часов 48 минут 46 секунд - раз в четыре года добавляются как дополнительный день. Благодаря этому корректированию календарь остается согласованным с вращением Земли и сменой времен года. Поэтому, если в феврале три года подряд 28 дней, то раз в четыре года в календаре появляется 29 февраля.

Римский правитель Юлий Цезарь поручил астрономам создать римский календарь. В нем год состоял из 355 дней, и каждые два года добавлялся дополнительный месяц в 22 дня, из-за чего календарь полностью утратил соответствие временам года. По приказу Цезаря был введен календарь, в котором год равнялся 365 дням, а раз в четыре года добавлялся один день - так появился "високосный год". Тогда февраль обычно имел 29 дней, а в високосные годы - 30, и август также состоял из 30 дней.

По мнению историков, новый правитель Римской империи Август, стремившийся быть столь же значимой фигурой, как Юлий Цезарь, захотел, чтобы месяц, носящий его имя, был длиннее - ведь июль (названный в честь Цезаря) имел 31 день. Поэтому у февраля отняли один день и добавили его августу.

Люди, родившиеся 29 февраля, обычно отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта.