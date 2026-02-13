Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным и временами будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 753 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 55-65 %.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны осадки и снег. Местами будет наблюдаться туман. Западный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха в районах ночью составит 0-5° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла.

