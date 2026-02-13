Сколько "Карабах" заработал в Лиге Европы в прошлом сезоне?

Стали известны доходы "Карабаха" от участия в Лиге Европы УЕФА в прошлом сезоне.

Как сообщает Day.Az, эта информация отражена в годовом финансовом отчете европейской футбольной организации.

Чемпион Азербайджана получил в общей сложности 7 миллионов 858 тысяч евро за участие в основном этапе Лиги Европы. Из этой суммы 4 миллиона 310 тысяч евро были выплачены за выход команды в лиговую стадию турнира. Коммерческие доходы составили 3 миллиона 15 тысяч евро. За результаты в основном этапе "Карабах" получил 458 тысяч евро, а по итоговому рейтингу - еще 75 тысяч евро.

