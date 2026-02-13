https://news.day.az/sport/1815844.html Сколько "Карабах" заработал в Лиге Европы в прошлом сезоне? - ЦИФРЫ Стали известны доходы "Карабаха" от участия в Лиге Европы УЕФА в прошлом сезоне. Как сообщает Day.Az, эта информация отражена в годовом финансовом отчёте европейской футбольной организации. Чемпион Азербайджана получил в общей сложности 7 миллионов 858 тысяч евро за участие в основном этапе Лиги Европы.
Сколько "Карабах" заработал в Лиге Европы в прошлом сезоне? - ЦИФРЫ
Стали известны доходы "Карабаха" от участия в Лиге Европы УЕФА в прошлом сезоне.
Как сообщает Day.Az, эта информация отражена в годовом финансовом отчете европейской футбольной организации.
Чемпион Азербайджана получил в общей сложности 7 миллионов 858 тысяч евро за участие в основном этапе Лиги Европы. Из этой суммы 4 миллиона 310 тысяч евро были выплачены за выход команды в лиговую стадию турнира. Коммерческие доходы составили 3 миллиона 15 тысяч евро. За результаты в основном этапе "Карабах" получил 458 тысяч евро, а по итоговому рейтингу - еще 75 тысяч евро.
Ранее мы сообщали, сколько УЕФА выделил средств АФФА в прошлом сезоне.
