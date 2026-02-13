PASHA Bank планирует в этом году выплатить акционерам 129 млн манатов дивидендов

ОАО PASHA Bank по итогам финансовых результатов прошлого года планирует в этом году выплатить своим акционерам дивиденды в размере 129 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный финансовый администратор PASHA Bank Мурад Сулейманов на мероприятии, организованном в связи с первичным публичным размещением акций (IPO) представляемого им банка.

По его словам, хотя банк ежегодно брал на себя обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 30-40% чистой прибыли, фактически этот показатель составлял от 50% до 70%.