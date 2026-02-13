https://news.day.az/society/1815823.html В одном из поселков Баку не будет света 13 февраля на территории Районного управления энергоснабжения и сбыта Хазарского района (RETSİ) запланированы плановые ремонтные и реконструкционные работы.
13 февраля на территории Районного управления энергоснабжения и сбыта Хазарского района (RETSİ) запланированы плановые ремонтные и реконструкционные работы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АО "Азерышыг", в связи с проведением технических работ с 10:30 до 16:30 будет временно прекращена подача электроэнергии на улице Абшерон в поселке Бузовна.
После завершения ремонтно-восстановительных работ электроснабжение данного района будет обеспечено на более качественном и устойчивом уровне.
