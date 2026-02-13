Дорожная полиция обратилась к водителям

Соблюдение правил дорожного движения имеет важное значение для безопасности всех участников движения, а также для обеспечения бесперебойного потока транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции водителям.

"Наблюдения показывают, что особенно на дорогах столицы водители часто останавливают автомобили в местах, где это запрещено, в том числе на второй полосе движения. Такое безответственное поведение создает искусственные заторы на отдельных участках дороги, снижает интенсивность движения, замедляет транспортный поток и в итоге приводит к образованию пробок", - говорится в обращении.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям с призывом осуществлять остановку и стоянку транспортных средств только в разрешенных местах.

"Не будем забывать, что безопасность дорожного движения - ответственность каждого из нас", - говорится в обращении.