Трамп сделал дерзкое заявление об Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что готов вести переговоры с Ираном настолько долго, насколько захочет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал во время выступления в Белом доме.

"Я буду говорить с Ираном настолько долго, насколько захочу, и мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку", - подчеркнул политик.

Однако за несколько минут до этого он утверждал во время своего выступления, что сделка по ядерной программе Тегерана может быть заключена "в течение месяца". По словам Трампа, Вашингтону нужно заключить сделку, иначе ситуация станет очень болезненной.

Ранее WSJ сообщило, что Пентагон отдал распоряжение о подготовке второй авианосной ударной группы к развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки второго авианосца в регион для подготовки к военным действиям в случае провала переговоров с Ираном.

До этого глава Белого дома рассказал, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку. Президент США добавил, что второй раунд переговоров с Ираном может состояться на следующей неделе.