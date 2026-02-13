В США сворачивают операцию по борьбе с нелегальными мигрантами в Миннеаполисе

Администрация президента США Дональда Трампа сворачивает операцию по активизации задержания нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман.

Упомянутая операция федеральных властей ведется с конца ноября прошлого года. "Я предложил сворачивать данную операцию, и президент Трамп согласился. Существенное сокращение (числа федеральных агентов - прим. ТАСС) ведется уже на этой неделе и продолжится на следующей", - сказал Хоман на пресс-конференции в Миннеаполисе.

Координатор Белого дома указал, что задействованные в операции сотрудники либо вернутся на предыдущие места работы, либо будут задействованы в других операциях.

За последние несколько месяцев в операции по задержанию нелегалов в Миннеаполисе были задействованы более 3 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов, в том числе иммиграционных служб. В начале февраля Хоман сообщал, что в ближайшее время город покинут 700 силовиков.