Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,17 доллара США, или 3% и составила 70,03 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 2,23 доллара США, или 3,2%, и составила 67,55 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,19 доллара США, или 5,25% и составила 39,49 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,24 доллара США или 3,1% и составила 70,88 доллара США за баррель.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.