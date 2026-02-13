Популярные устройства Apple снимут с продажи

В ближайшее время корпорация Apple снимет с продажи четыре устройства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

На основе анализа рынка и слухов авторы медиа перечислили продукты Apple, которые компания скоро должна снять с продажи. В первую очередь фирма прекратит производство iPhone 16e, потому что до конца февраля IT-гигант должен представить его преемника iPhone 17e.

Также Apple готовит новую версию планшета iPad Air - актуальный гаджет на процессоре M3 вышел в марте 2025 года. "В разработке находится новый iPad Air на базе процессора M4, его запуск ожидается в ближайшие недели", - объяснили специалисты. Также фирма может убрать из продажи Apple Studio Display - монитор вышел четыре года назад, и "на горизонте появились признаки выхода новой модели".

Кроме того, Apple должна прекратить продажу MacBook Pro на процессорах M4. Их собираются заменить портативными компьютерами на базе чипов M5 Pro и M5 Max.