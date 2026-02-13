Ереванский суд сыграл на руку сепаратистам

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Несколько дней назад армянские СМИ сообщили, что ереванский суд отклонил иск к министерству образования, поданный бывшим главарем карабахских сепаратистов Самвелом Шахраманяном. Однако позднее выяснились некоторые нюансы.

Не знаем, какой меры наказания требовал Шахраманян для Минобра. Может быть, действительно расстрела или пожизненного заключения, если на первых порах было заявлено, что иск отклонен. Хотя суд не вынес смертного приговора образовательному ведомству и автору учебника истории для 9-го класса, эта инстанция косвенно поддержала своими формулировками иск сепаратиста.

Община Западного Азербайджана первой обратила внимание на явные несоответствия между решением армянского суда и курсом на построение мира, официально озвучиваемым Ереваном. Ереванский суд вынес по иску решение, в котором указал, что "указ" Шахраманяна о роспуске самопровозглашенного образования был подписан якобы под воздействием силы или угрозы применения силы. И потому, дескать, он не имеет юридической силы. ОЗА выступила с заявлением, подчеркнув, что решение суда явно направлено против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. И вообще, на каком основании, с каким мандатом армянский суд вмешивается во внутренние дела суверенного государства?

Это хороший вопрос.

Адвокат Шахраманяна сепаратист Роман Ерицян на радостях собрал пресс-конференцию по случаю такого исхода дела. Порадоваться было чему. Да, суд не посчитал запись в учебнике угрозой эфемерным чести и достоинству Шахраманяна, однако в своем решении посоветовал Минобру дополнить информацию в учебники, указав там, что "указ" был подписан под давлением, то есть глава режима получил в глаз и испугался. Если верить Ерицяну, указывая на недействительность "указа", суд ссылался на внутригосударственные, так и на международные правовые акты. Под "внутригосударственными", должно быть, подразумеваются нелегитимные "конституция", "законы" и прочая мишура сепаратистского образования, уже три года как отправленного на свалку истории.

Не хотелось бы так плохо думать о соседях, когда мы вроде как идем к миру, но из всего сказанного Ерицяном следует, что ереванский суд считает так называемую "НКР" продолжающей существование и легитимирует дальнейшие действия реваншистов и сепаратистов против Азербайджана. И, к сожалению, не только из сказанного Ерицяном. Армянские СМИ цитируют решение суда, в котором сказано: "Документ, подписанный под воздействием применения силы или непосредственной угрозы применения силы, сам по себе не может обладать юридической силой и является ничтожным с момента подписания. Это вытекает как из норм национального, так и международного права".

Для тех, кто не в курсе, напомним суть проблемы.

В сентябре прошлого года Шахраманян подал иск в суд на Минобразования Армении и автора учебника истории для 9-го класса. В учебнике сказано, что "президент подписал указ о роспуске "Нагорно-Карабахской Республики"". Оскорбленный "президент" потребовал запретить преподавание в школах Армении нескольких разделов данного учебника, подмывающих его и без того подмоченную репутацию. Шахраманян посчитал, что такая формулировка искажает представление о том, как было дело.

Заметим, что как на самом деле было дело, армянская сторона до сих пор не афиширует. Не может же Самвел признаться, что распустил и без того не существовавшее "государство", чтобы спасти свою шкуру. Он требовал запретить учебник, чтобы как можно меньше армян узнало о том, что он реально сделал. И, между прочим, этот "указ", возможно, так и останется единственным разумным решением в его жизни. Это был момент прозрения, пусть и навеянный заботой о спасении себя любимого. Став незадолго до антитеррористической операции 2023 года "президентом", он не мог не понимать, что эта авантюра может стоить ему свободы. Он купил себе право без приключений перебраться в Армению, вот и все. Его подпись, по большому счету, не имела никакого значения. Никакой "НКР" никогда на пространстве международного права не существовало. Это была незаконная тусовка, которую разогнала Азербайджанская армия. Так же, как проводятся полицейские рейды против радикальных сект или злачных мест. Печать и подпись сепаратистов нелегитимны так же, как и их "президент", как и вся та шушера, которая продолжает сегодня в Ереване играть в "парламент" и "правительство".

Устно или неустно послал Шахраманян "арцах" на много букв, не имеет никакого значения. Кстати, если, как он утверждает, никаких указов в Ханкенди не подписывалось, для чего было в Ереване подписывать указ об отмене того указа? Как-то все это странно и нелогично. Как и вся армянская националистическая идея.

Суд Еревана учебник не запретил, но разрешил думать о Шахраманяне как о жертве обстоятельств, а не о предателе. Однако ставить под сомнение правомерность разгона сепаратистов не входило в компетенцию армянского суда. Указание на то, что "указ" якобы был подписан под давлением", означает его недействительность, что, в свою очередь, значит возможность для продолжения претензий на территории Азербайджана. Хотел того суд Еревана или не хотел, но он фактически вернул армянству ориентир.

Официальному Еревану надо серьезно заняться сепаратистами. В последнее время они стали чувствовать себя очень вольготно. После того, как у них появились спонсоры, все немедленно вернулись на свои "должности", проводят встречи, выборы, заседают, судятся с правительством. На минувшей неделе "и.о. президента арцаха" "принял" депутатов из Швейцарии и даже вручил им награды. Переместившаяся из Карабаха в Армению шайка не считается с политикой официального Еревана, откровенно саботирует мирную повестку, играет в "государство в государстве", подставляя правительство страны. В то время, как премьер-министр Армении встречается в Абу-Даби с Президентом Азербайджана, продолжается сепаратистская возня, идущая в полное противоречие с тем, о чем говорят Ереван и Баку в последние месяцы.

Никол Пашинян заявляет о прекращении "карабахского движения", а суд Еревана выносит двусмысленное решение по иску Шахраманяна. Исковые требования, вроде бы, не удовлетворены, но зато реваншисты получают в руки судебное решение, которое может быть использовано для обоснования правомерности своих действий.

Плюрализм, демонстрация и тому подобное к разрушительным силам не могут относиться. Эти принципы хороши тогда, когда стране не приходится стоять перед выбором, где у нее есть только два пути - либо честный мир с соседями и процветание, либо продолжение ситуации "ни войны, ни мира" с неизбежным обострением и ликвидацией армянской государственности на Южном Кавказе. Этой государственности всего сто лет с хвостиком, у нее очень слабые основы. И обеспечивать ее выживаемость нужно на всех уровнях. Пашиняну следует выяснить источники дохода "правительства" и "парламента" сепаратистов. Они уже третий год не получают финансирования из госбюджета Армении (или все же получают?), но продолжают поддерживать существование своей банды, снимать помещение в центре Еревана, арендовать крупнейшую площадку страны под свои мероприятия. Тот, кто подсыпает им корма, старается держать это оружие неразряженным в собственных интересах, которые абсолютно не согласуются с интересами Армении.

Мы радуемся, видя, как две страны продвигаются по пути к прочному миру. Но все больше становится ясно, что с армянской стороны по этому пути идет в основном команда действующего премьер-министра и некоторая часть общества, не боящаяся говорить о мире. Такой расклад никак не может нас устраивать, потому что Азербайджан собирается заключать мир с Арменией, а не лично с Николом Пашиняном, Араратом Мирзояном или Аленом Симоняном.