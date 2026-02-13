США представят план восстановления Газы

Администрация США на первом заседании Совета мира, которое, как ожидается, состоится 19 февраля в Вашингтоне, представит план восстановления сектора Газа на миллиарды долларов, а также формирования международных стабилизационных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, американский лидер Дональд Трамп на упомянутой встрече сообщит об учреждении "фонда на миллиарды долларов" для восстановления палестинского анклава. В него будут вложены средства, предоставленные странами, которые являются участниками совета. Один из источников, отметил, что речь идет о "щедрых" пожертвованиях. Он заверил, что США напрямую не просили упомянутые государства направить эти средства в фонд. "Люди пришли к нам с предложениями", - добавил источник. "Президент объявит о собранных средствах", - добавил он.

Американская сторона также сообщит о том, что ряд стран планируют предоставить "несколько тысяч военных" для участия в стабилизационных силах, которые, как ожидается, будут развернуты в секторе Газа в ближайшие месяцы, говорится в публикации. По сведениям агентства, во встрече примут участие представители не менее 20 государств, включая лидеров. Она будет посвящена сектору Газа, в том числе вопросам, касающимся управления анклавом. Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС подтвердить планы проведения 19 февраля заседания Совета мира и представить подробности.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.