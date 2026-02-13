https://news.day.az/sport/1815795.html ФИФА наложила на "Атлетик" трансферный бан Международная федерация футбола ФИФА ввела санкции в отношении "Атлетика" из Бильбао. Испанскому клубу запрещено регистрировать новых футболистов до января 2028 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение связано с нарушениями нормативных требований организации.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение связано с нарушениями нормативных требований организации. Бан фактически лишает баскский клуб возможности усиливать состав в ближайшие трансферные окна.
После 23 туров чемпионата Испании "Атлетик" набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидером является "Барселона" с 58 баллами.
