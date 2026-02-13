В некоторых частях бакинского поселка временно не будет света

Сегодня на территории поселка Маштага Сабунчинского района Баку будут проведены капитальные ремонтные и реконструкционные работы на линиях электропередачи напряжением 10 кВ №580 Н-1 и Н-2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с этим с 10:00 до 14:30 будет временно ограничена подача электроэнергии в жилом массиве "Пиршаги баглары" и в районе, известном как "Лагич баглары".

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более стабильным и качественным электроснабжением.