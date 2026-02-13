Стало известно, сколько УЕФА выделило средств АФФА в прошлом сезоне

УЕФА опубликовал финансовый отчет за сезон 2024/2025.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт организации, европейская футбольная структура в прошлом сезоне выделила Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) в общей сложности 11 миллионов 54 тысячи евро.

Из этой суммы 2 миллиона 980 тысяч евро были перечислены на счет национальной ассоциации за сборную Азербайджана (ежегодный платеж солидарности).

В рамках программы солидарных выплат для клубов, не участвовавших в групповых этапах еврокубков, было выплачено 4 миллиона 802 тысячи евро. За клубы, выбывшие из борьбы в Лиге Европы (1 миллион 37 тысяч евро) и Лиге конференций (2 миллиона 185 тысяч евро), в общей сложности было выделено 3 миллиона 222 тысячи евро.

Солидарная выплата для клубов, не участвовавших в Женской Лиге чемпионов, составила 50 тысяч евро.

Отмечается, что солидарные выплаты распределяются поровну между клубами высшего дивизиона, не прошедшими в групповые стадии еврокубков.