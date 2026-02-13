ЕС поддерживает муниципалитеты Азербайджана в сфере климатической и энергетической политики

Европейский союз поддерживает присоединившиеся к Соглашению мэров муниципалитеты Азербайджана посредством тренингов и методологической поддержки, специализированной технической помощи, распространения передового опыта, а также обмена опытом, развития сетевого взаимодействия и повышения осведомленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии в Нахчыване, посвященном инициативе "Соглашение мэров - Восточное партнерство".

Она подчеркнула роль городов в достижении конкретных результатов в сфере климата и энергетики и призвала муниципалитеты присоединиться к инициативе.

"Приглашаю муниципалитеты Азербайджана присоединиться к крупнейшему в Европе движению органов местного самоуправления, которые борются с изменением климата и стремятся обеспечить лучшее будущее для своих граждан. Уже около 12 000 местных органов власти взяли на себя добровольные обязательства в сфере энергетики и климата в соответствии с видением ЕС по достижению климатической нейтральности, устойчивости и справедливого будущего для всех. Также я горжусь тем, что ЕС поддерживает присоединившиеся муниципалитеты Азербайджана посредством тренингов и методологической поддержки, специализированной технической помощи, обмена передовым опытом, развития сетевого взаимодействия и повышения осведомленности", - отметила посол.

Отметим, что инициатива "Соглашение мэров - Восточное партнерство" финансируется Европейский союз и оказывает поддержку органам местного и регионального самоуправления в Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове и Украине в разработке и реализации устойчивой энергетической и климатической политики.

В Азербайджане первым муниципалитетом, присоединившимся к инициативе в 2012 году, стал муниципалитет Ичеришехер. Позднее к инициативе также присоединились муниципалитеты Гянджи, Гузанлы, Горадиза, Хырдалана, Мингячевира, Шамахы, Шеки и Евлаха, став ее активными участниками. Национальным координатором по стране является Министерство энергетики Азербайджанской Республики.

"Соглашение мэров - Восточное партнерство" является частью глобальной семьи "Глобального соглашения мэров". Эта глобальная инициатива представляет собой крупнейший в мире альянс городов по вопросам климатического лидерства и объединяет более 13 500 городов и органов местной власти из 147 стран на шести континентах, охватывая свыше 1,2 миллиарда человек.

Напомним, что Инициатива Covenant of Mayors for Climate and Energy (Соглашение мэров по климату и энергии) была запущена Европейским союзом в 2008 году и с 2015 года приобрела глобальный масштаб.

Основные цели Соглашения мэров включают:

- сокращение выбросов парниковых газов за счет внедрения мер по энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии;

- повышение устойчивости к последствиям изменения климата;

- укрепление сотрудничества между муниципалитетами, местными и центральными исполнительными органами;

- обеспечение безопасного, устойчивого и надежного доступа к энергии для всех.

Соглашение мэров подписывается местными и региональными органами власти, которые намерены достичь вышеуказанных целей и добровольно реализовывать цели ЕС в области климата и энергетики.