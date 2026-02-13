Импорт этих автомобилей в Азербайджане освобождается от НДС

Импорт раритетных автомобилей в Азербайджан будет освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что согласно действующим правилам, к раритетным (редким) автомобилям относятся транспортные средства с оригинальным или восстановленным в оригинальном виде двигателем, кузовом и шасси, с момента заводского выпуска которых прошло более 40 лет.

Согласно изменениям, освобождение импорта раритетных автомобилей от НДС, акциза и таможенных пошлин будет действовать при следующих условиях:

ввоз осуществляется на основании подтверждающего документа соответствующего государственного органа;

количество ввозимых раритетных автомобилей не должно превышать 1 автомобиль в год на одного человека (и не более 10 автомобилей в год по стране).

Отмечается, что освобождение от НДС, акциза и таможенных пошлин позволит сократить расходы импортеров таких автомобилей.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.