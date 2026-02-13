Дорога к аэропорту будет частично перекрыта на два дня

14-15 февраля на шоссе Аэропорта в столичном районе Сураханы (вблизи "Buta Palace") будут проводиться работы по замене электронных информационно-скоростных табло. В связи с этим движение транспорта на участке будет ограничено, а маршруты - изменены.

Как сообщает Day.Az, 14 февраля ограничения будут действовать с 00:00 до 07:00 в направлении от аэропорта к станции метро "Кёроглу", а 15 февраля - в те же часы в обратном направлении, от станции метро "Кёроглу" (через эстакаду на Сураханском круге) в направлении аэропорта.

Сотрудники ГДП, дежурящие на участке, будут перенаправлять водителей с Мардакянского шоссе на Зыхское шоссе, а тех, кто движется со стороны города, - на улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе.

Также в качестве альтернативного маршрута для движения из города в сторону аэропорта можно использовать проспект 8 Ноября с выходом на Зыхское шоссе.