Они получают самые высокие пенсии в Азербайджане

Пенсионная система в Азербайджане охватывает как граждан, получающих общую трудовую пенсию, так и лиц с особым статусом. Размер пенсии в основном зависит от трудового стажа, официальной заработной платы и уплаченных социальных страховых взносов. Вместе с тем для некоторых профессий и должностей законодательством предусмотрены специальные, более выгодные условия. Именно поэтому самые высокие пенсии в стране получают представители определенных категорий.

Day.Az изучил этот вопрос.

В Азербайджане в число получателей самых высоких пенсий в первую очередь входят военнослужащие. Согласно Закону "О пенсионном обеспечении военнослужащих", их пенсии рассчитываются исходя из выслуги лет и последнего должностного оклада (денежного довольствия). Военные с длительным стажем, высоким званием и особенно участники боевых действий получают более высокие пенсии. Инвалиды войны и участники боевых действий также получают дополнительные выплаты, что еще больше увеличивает общий размер пенсии.

Еще одной категорией с высокими пенсиями являются судьи. В соответствии с Законом "О судах и судьях" их социальное обеспечение регулируется по особым правилам. Пенсии судей значительно выше обычных трудовых пенсий, поскольку в течение многих лет они получают высокие должностные оклады и к ним применяется специальный механизм расчета.

Кроме того, к числу получателей высоких пенсий относятся сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел и других правоохранительных органов со специальными званиями. Их пенсионное обеспечение также рассчитывается на основе специального законодательства и в соответствии с должностными окладами.

Для граждан, получающих пенсию на общих основаниях, правила определяются Законом "О трудовых пенсиях". В этом случае размер пенсии зависит от официальной заработной платы и накопленного пенсионного капитала. Те, кто много лет работал официально с высокой зарплатой и делал крупные социальные отчисления, также могут получать достаточно высокие пенсии. Однако такие суммы, как правило, ниже по сравнению с пенсиями лиц с особым статусом.

Таким образом, самые высокие пенсии в Азербайджане в основном получают военнослужащие, судьи и сотрудники государственных органов со специальными званиями. Среди получателей обычных трудовых пенсий более высокие выплаты имеют люди с высокой зарплатой и большим трудовым стажем.