В Турции объявлены каникулы из-за угрозы наводнений
В семи районах турецкой провинции Анталья из-за угрозы наводнения объявлены однодневные каникулы для школьников.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ливень, начавшийся утром в Анталье, привел к образованию водяных потоков на улицах и проспектах, а также вызвал задержки в работе транспорта.
В районах Коньяалты, Муратпаша и Кепез закрыты некоторые подземные переходы.
Мэрия призвала жителей быть осторожными в связи с угрозой наводнения.
