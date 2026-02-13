Оценена сейсмологическая ситуация в Азербайджане

В настоящее время в сейсмологической обстановке в Азербайджане никаких изменений не наблюдается.

Как передает Day.Az, об этом сказала Milli.Az начальник отдела Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафиггызы.

"Землетрясение, зафиксированное вчера в Исмаиллы, было слабым толчком, который практически не ощущался. В нашей стране всегда происходят небольшие подземные толчки с очень малой магнитудой - это связано с процессами, происходящими в недрах Земли. На сегодняшний момент нет никаких поводов для беспокойства. Точного прогноза землетрясений не существует, и никто не может дать по этому поводу однозначный прогноз", - отметила она.

Напомним, что вчера в Исмаиллинском районе, в 17 километрах к северо-западу от Исмаиллинской сейсмологической станции, было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в 17:54 по местному времени.